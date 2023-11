Istituto clinico Santa Chiara: una Sanità di qualità al servizio di tutti

L’istituto Clinico Santa Chiara, diretto dal Professore Vincenzo Provenzano, è una struttura convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale per le branche di gastroenterologia ed endoscopia, ortopedia, cardiologia, radiologia, endocrinologia e pneumologia.

L’assistenza al paziente è al centro della mission dell’Istituto Clinico Santa Chiara. Il punto di svolta è arrivato lo scordo mese di marzo, col cambio della proprietà e della direzione sanitaria, affidata al professore Vincenzo Provenzano, indiscusso professionista di acclarata esperienza e professionalità, e con l’innesto della dottoressa Francesca Provenzano specialista in medicina interna. Al loro fianco operano 50 medici specialisti oltre a un’equipe specializzata composta da infermieri e Oss, che assistono il paziente nella risoluzione di ogni problematica di natura sanitaria.

Un personale attento e preparato inoltre accoglie il paziente all’ingresso della struttura, fornendo tutte le informazioni necessarie al disbrigo delle formalità burocratiche, assistendolo in ogni passaggio.

L’Istituito Clinico Santa Chiara è l’unica struttura ambulatoriale, in provincia di Palermo, ad avere accreditata l’endoscopia in regime di convenzione. Ad oggi presso la struttura si riescono ed eseguire fino a 100 endoscopie a settimana, comprese di esame bioptico ed istologico.

Oltre alle prestazioni in convezione, presso l’Istituto Clinico Santa Chiara, è possibile effettuare una serie di visite specialistiche ed indagini strumentali in regime privatistico quali ad esempio: oculistica, ginecologia, neurologia, otorinolaringoiatria, allergologia e tante altre.

Apparecchiature dotate di Intelligenza Artificiale

L’Istituto Clinico Santa Chiara utilizza apparecchiature di ultima generazione come ecografi dotati di intelligenza artificiale e apparecchi radiologici e diagnostici che garantiscono servizi di altissima qualità.

Fiore all’occhiello della struttura è la dotazione di due colonne endoscopiche di nuova generazione dotate di intelligenza artificiale. Nel corso dell’esecuzione dell’esame endoscopico la macchina, in maniera autonoma, segnala al medico che sta operando l’eventuale anomalia del tessuto, indicando quindi la necessità di intervenire in quel singolo sito con un esame bioptico. Una tecnologia d’eccellenza che offre una precisione assoluta in sede diagnostica.

L’Istituto Clinico Santa Chiara è dotato inoltre di un mammografo con tomo sintesi di ultima generazione che permette anche di poter eseguire la biopsia nel momento in cui, nel corso dell’esame mammografico, l’apparecchio indica un’anomalia all’interno della mammella.

Tutti gli ecografi impiegati presso l’Istituto Clinico Santa Chiara sono dotati di intelligenza artificiale uno, in particolare, permette di andare a quantificare i millimetri esatti di grasso contenuti all’interno del fegato: dato fondamentale per una diagnosi accurata e precisa.

In campo dermatologico l’Istituto Clinico Santa Chiara si è dotato di uno videodermoscopio tra i più evoluti che permette di fare una mappatura total-body del paziente e segnala al medico la presenza di eventuali nei che necessitano di rimozione e per i quali si procede anche con l’esame istologico.

La Dottoressa Francesca Provenzano

L’Istituto Clinico Santa Chiara mette in campo i Pac

L’Istituto clinico Santa Chiara ha avviato già da alcuni mesi i cosiddetti Pac (percorsi clinici assistenziali). Si tratta di percorsi in cui il paziente non viene valutato su una singola prestazione, ma attraverso un’attenta anamnesi, usufruisce di circa otto-dieci prestazioni nell’arco di una singola mattinata.

Una novità assoluta, che oltre a contrastare la piaga delle liste d’attesa, permette al paziente di accedere ad un check-up mirato alle singole esigenze cliniche, così da scongiurare qualsiasi complicanza e intervenire tempestivamente.

Prestazioni che solitamente si riescono a programmare ed effettuare in un due mesi, ma che grazie a questo speciale protocollo presso l’Istituto clinico Santa Chiara, si riescono ad effettuare in poche ore.

Quella dei Pac è una mission aziendale. Un servizio specialistico di alta qualità che taglia i tempi d’attesa e scongiura ritardi nella formulazione delle diagnosi. Un servizio a cui può il paziente può accedere in regime di convenzione, non pagando nulla se esente, o pagando semplicemente il ticket se pagante. Una diagnostica completa in sola mattinata che porta il paziente ad avere una diagnosi precisa.

Dott.ssa Francesca Provenzano e Dott. Vincenzo Provenzano

Presto disponibili percorsi specifici contro l’obesità

Presso l’Istituto Clinico Santa Chiara, sarà inoltre possibile, da gennaio 2024, accedere a percorsi personalizzati contro l’obesità. Grazie alla presenza di un macchinario di ultima generazione per la densitometria ossea total body e mineralometria, si potrà infatti determinare la percentuale di massa magra di massa grassa e di acqua presente all’interno dell’organismo attraverso il percorso dell’impedenzometria.

Medicina Estetica

L’Istituto Clinico Santa Chiara si è dotato inoltre di un apparecchio laser che permette di curare attraverso sedute mirate di laser terapia, piccoli e grandi inestetismi. Un efficace trattamento per lesioni vascolari, varici degli arti inferiori, asportazioni angiomi cutanei, verruche, cicatrici, teleangectasie del viso e tutte le lesioni cutanee benigne, oltre migliorare il trofismo cutaneo nell’insufficienza venosa cronica e avere quindi un grande utilizzo nelle ulcere e nel trattamento del piede diabetico. Non solo! La struttura è dotata inoltre di un ambulatorio chirurgico dove si effettuano piccoli interventi di chirurgia estetica come rimozioni di nei, neoformazioni cutanee, cisti sebacee, lipomi ma anche filler, botox, rinofiller e tutta la chirurgia della mano. La struttura è convenzionata con tutte le compagnie assicurative che erogano assicurazioni sanitarie.

L’Istituto Clinico Santa Chiara si trova a Palermo, in Via Gaetano Daita n. 15. Si possono prenotare le prestazioni chiamando ai numeri dell’Istituto, inviando un WhatsApp o direttamente visitando il nostro sito www.istitutoclinicosantachiara.it