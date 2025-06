Italia, esonerato Spalletti: domani l’ultima partita in panchina

L'annuncio lo ha dato l'ormai ex ct della nazionale

“Domani vado in panchina, poi risolveremo il contratto”. Così Luciano Spalletti in conferenza stampa a Coverciano alla vigilia della partita con la Moldova. “Io non avevo nessuna intenzione di mollare, ma esonero è per cui devo prenderne atto”.

“Io soprattutto quando le cose non vanno bene preferisco restare al mio posto, continuare a fare il mio lavoro. Però poi esonero è e devo prenderne atto. Con Gravina ho un buonissimo rapporto e ne devo prendere atto”, ha detto ancora l’ormai ex ct della nazionale.