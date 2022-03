Italia-Macedonia: per Mancini un solo dubbio in difesa

In avanti il trio formato da Berdardi, Immobile e Insigne

PALERMO – La Nazionale italiana torna in campo per giocarsi l’ultima occasione di conquistare il pass per la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 attraverso i play off. Prima la semifinale contro la Macedonia del Nord, con la gara in programma domani allo Stadio Renzo Barbera alle ore 20.45.

In caso di successo gli azzurri saranno chiamati a giocare la finale contro la vincente di Portogallo – Turchia. Per l’occasione il commissario tecnico Roberto Mancini ha convocato 33 calciatori.

Tra l’Italia e la Macedonia sono soltanto 2 i precedenti e si tratta delle gare di qualificazione al Mondiale 2018. Le gare si conclusero con il successo per gli azzurri a Skopje in rimonta (2-3) e pari a Torino (1-1).

Per la Nazionale guidata da Mancini sarà la 16° gara degli Azzurri nel capoluogo siciliano. Il bilancio è di 13 vittorie (serie aperta di 6 consecutive), 1 pari e 1 ko. In totale 35 gol fatti e 8 subìti. L’ultima uscita risale al novembre 2019: successo per 9-1 con l’Armenia.

Per la gara di domani il tecnico ha le idee abbastanza chiare e per dieci undicesimi ha scelto la formazione iniziale.

Il modulo scelto è il 4-3-3, a difesa dei pali ci sarà Gianluigi Donnarumma; davanti l’estremo difensore del Psg ci saranno Florenzi sull’out destro, uno tra Acerbi e Gianluca Mancini, Bastoni ed Emerson. In mediana il tecnico non ha dubbi: Barella e Verratti ai lati del metronomo Jorginho, in avanti il tridente sarà formato da Berardi, Immobile e Insigne.