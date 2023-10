L’Italia invecchia: gli over 65 sono il 25% della popolazione

I dati dell'Istat confermano il costante incremento della vita media

ROMA – L’Italia è un paese che invecchia. I dati demografici dell’Istat confermano il costante incremento della vita media degli italiani: 14 milioni di persone appartengono alla fascia di età over 65, siamo vicini al 25% della popolazione.

I dati sono stati commentati durante gli ‘Stati Generali dell’invecchiamento Attivo’, che si sono svolti a Roma. L’evento, alla sua seconda edizione, ha ospitato un panel di circa trenta relatori provenienti da istituzioni, parti sociali, professionisti sanitari, mondo accademico, a confronto di fronte a un folto pubblico di quasi 300 tra tecnici e delegati delle componenti sociali.

“I dati parlano chiaro: l’Italia invecchia”

Francesco Macchia, direttore di HappyAgeing, afferma: “Siamo uno dei Paesi più longevi al mondo e sempre più sono le persone di 65/70 anni e oltre che non solo sono in salute, ma desiderano mantenersi attive e impiegare le risorse economiche che hanno guadagnato negli anni. I dati parlano chiaro: l’Italia è un Paese che invecchia, destinato a vedere capovolgersi la proporzione tra popolazione giovane e popolazione anziana. Secondo le stime, nel 2050 la quota di ultra65enni ammonterà al 35,9% della popolazione totale, il 10% in più di oggi”.

Michele Conversano, presidente del Comitato Tecnico Scientifico di HappyAgeing, commenta così i dati: “Fino a ieri parlavamo di dando a questo una connotazione negativa, è ora di aprire gli occhi e cambiare registro, approccio culturale e quindi anche il modello di società. Chiediamo coraggio e visione“.