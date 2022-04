Italia Viva: “Confermiamo il sostegno per Lagalla”

“Scegliamo la linea della trasparenza e dell'interesse dei palermitani“

PALERMO – “Lagalla è un amico, una persona con cui abbiamo collaborato positivamente e che siamo certi farà bene sindaco di Palermo. Lo sosterremo perché rappresenta un punto di incontro e non di scontro, lo sosterremo perché potrà mettere in campo competenza e serietà. Scegliamo la linea della trasparenza e dell’interesse dei palermitani, abbiamo formato una lista civica a sostegno di Lagalla. Ci sono casi in cui c’è un candidato a sindaco di qualità che potrà fare un buon lavoro per la nostra città e allora questo prevale rispetto ad altre considerazioni”. Lo dice in una nota Filippo Tripoli, responsabile regionale Enti Locali di Italia Viva Sicilia.