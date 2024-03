Italtekno tra le Stelle del Sud del Sole 24 Ore: un riconoscimento all’eccellenza siciliana nelle energie rinnovabili

Italtekno, azienda siciliana che opera da decenni nel settore delle energie rinnovabili, è stata insignita oggi del prestigioso riconoscimento “Stelle del Sud” del Sole 24 Ore. La classifica premia le eccellenze del Mezzogiorno che si distinguono per innovazione, crescita e sostenibilità.

La classifica premia le aziende che nell’ultimo quadriennio hanno avuto la maggiore crescita rispetto ad i seguenti parametri: aumento fatturato, immobilizzazioni materiali, numero di dipendenti, numero di dipendenti under 30.

Italtekno si è classificata al 60° posto relativamente a tutti i settori merceologici, undicesima tra le aziende siciliane, quarta nel proprio settore di riferimento in tutte le regione del sud e seconda in Sicilia, nonché prima azienda a Palermo; grazie al suo impegno costante nello sviluppo di soluzioni energetiche efficienti e innovative, all’attenzione all’ambiente e alla forte crescita registrata negli ultimi anni.

“Siamo davvero orgogliosi di questo importantissimo riconoscimento – dichiara l’amministratore Ing. Guglielmo Speciale – che premia il nostro impegno quotidiano e costante e la nostra dedizione al settore delle energie rinnovabili”

L’inclusione di Italtekno nella classifica “Stelle del Sud” rappresenta un importante traguardo per l’azienda e conferma il suo ruolo di riferimento nel panorama delle energie rinnovabili in Sicilia.

Quella di Italtekno può essere definita una storia di successo all’insegna della sostenibilità.

In questi anni Italtekno si è affermata come una delle aziende più dinamiche e innovative nel settore delle energie rinnovabili. L’azienda offre un’ampia gamma di servizi, dalla progettazione e installazione di impianti fotovoltaici e solari termici alla consulenza energetica e all’efficientamento energetico.

Italtekno ha contribuito alla realizzazione di numerosissimi impianti fotovoltaici in Sicilia, contribuendo così alla riduzione dell’emissione di CO2.

Un impegno per il futuro

Italtekno guarda al futuro con ambizione e continuerà a investire nello sviluppo di tecnologie innovative e sostenibili per la produzione di energia. L’azienda è impegnata nella promozione di una cultura dell’efficienza energetica e nella lotta contro il cambiamento climatico.