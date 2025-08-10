 Jesolo: automobile nel fiume, bimbo di 5 anni in gravi condizioni
Jesolo: automobile nel fiume, bimbo di 5 anni in gravi condizioni

I genitori sono usciti illesi dalla vettura
L'INCIDENTE
di
JESOLO (VENEZIA) – Un’automobile è finita in un fiume a Jesolo, in provincia di Venezia. All’interno dell’automobile una coppia e un bambino di 5 anni. La coppia è uscita illesa, il bimbo è ricoverato all’ospedale di Padova in gravi condizioni.

Da una prima ricostruzione, l‘auto sarebbe finita nel fiume per la perdita del controllo da parte del conducente. I genitori sono riusciti a salvarsi e a chiamare i soccorsi, mentre il bambino è rimasto intrappolato, seduto sul seggiolino, agganciato dalle cinture con l’auto che andava a fondo.

I sommozzatori dei vigili del fuoco, intervenuti sul luogo dell’incidente, sono riusciti a liberarlo ad una profondità di sette metri e portarlo fuori.

