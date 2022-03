Jet militare precipita in provincia di Lecco, si cercano i piloti

Mobilitati i vigili del fuoco. Sarebbe un aereo in fase di collaudo non appartenente all'Aeronautica

LECCO – Un jet militare M346 è precipitato questa mattina sul Monte Legnone, in provincia di Lecco, al confine con le province di Sondrio e Bergamo. Il velivolo, secondo quanto si è appreso, non appartiene all’Aeronautica militare, ma era in fase di collaudo post produzione. Testimoni nella zona di Colico (Lecco) hanno riferito di aver visto una palla di fuoco schiantarsi sulla parete della montagna, sul versante lecchese, quello che dà sul centro montano di Pagnona (Lecco).

I due piloti sarebbero stati visti lanciarsi dall’abitacolo e potrebbero essere in salvo. Sul posto sono subito intervenuti due elicotteri del 118, da Como e Milano. Il primo è atterrato a Dervio (Lecco), il secondo ha iniziato a perlustrare la zona. Mobilitati anche i Vigili del Fuoco di Lecco e di Sondrio.