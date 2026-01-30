Jet privato si schianta durante il decollo, il giallo della frase “sia fatta la luce”

Sei le vittime dell'incidente verificatosi mentre era in corso una tempesta di neve

Sei persone sono morte in un incidente aereo avvenuto domenica 25 gennaio nel Maine. Un jet privato si è capovolto e si è schiantato durante il decollo sotto una forte nevicata. Come riporta il “New York Post”, le vittime non sono state immediatamente identificate, ma il l’aereo coinvolto risultava registrato a uno dei soci fondatori di Arnold & Itkin, un importante studio legale texano specializzato in cause per lesioni personali.

Incidente jet privato, la dinamica

Il bireattore Bombardier Challenger 600 è andato a fuoco dopo essersi schiantato all’aeroporto internazionale di Bangor intorno alle 19:45, durante la tempesta Fern. In una registrazione radio effettuata pochi istanti prima della tragedia, mentre l’aereo si preparava al decollo, si sente una voce non identificata che dice “sia fatta la luce”.

Non è chiaro se la frase sia stata pronunciata da un pilota o da un controllore del traffico aereo, né a cosa si riferisse esattamente in quel momento. Pochi minuti dopo, un’altra voce grida ripetutamente “tutto il traffico è fermo sulla pista!” mentre i soccorsi accorrevano sul luogo dell’incidente. Un audio dei controllori del traffico aereo ha poi catturato la voce di qualcuno che diceva “aereo capovolto, abbiamo un aereo passeggeri capovolto”, circa 45 secondi dopo che al jet era stato autorizzato il decollo.

FAA CONFIRMS 7 FATALITIES, 1 CREW MEMBER IN CRITICAL CONDITION — BANGOR JET CRASH The Federal Aviation Administration says seven people were killed and one crew member survived with critical injuries after a Bombardier Challenger 650 private business jet crashed during takeoff… pic.twitter.com/HPiS9vuNdP — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) January 26, 2026

Nessuno dei passeggeri è sopravvissuto

In un primo momento le autorità avevano parlato di sette passeggeri, sei dei quali morti nello schianto e un membro dell’equipaggio miracolosamente sopravvissuto ma in gravi condizioni. Successivamente, però, l’aeroporto ha precisato in una nota che a bordo dell’aereo c’erano sei persone. “Nessuna persona coinvolta nell’incidente è stata trasportata in ospedale e si presume che tutti i passeggeri del volo siano deceduti”, ha fatto sapere.

Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di indagine. Secondo le prime ricostruzioni, il jet aziendale si sarebbe schiantato durante il tentativo di decollo, prendendo rapidamente fuoco. Al momento dell’incidente la nevicata era intensa ma altri aerei stavano decollando in sicurezza.

Il Bombardier Challenger 600 ha una storia di problemi legati alla formazione di ghiaccio durante il decollo. Secondo il consulente per la sicurezza aeronautica Jeff Guzzetti, anche una piccola quantità di ghiaccio sulle ali può causare seri problemi.

Jet privato caduto, chi sono le vittime dell’incidente

L’aereo, che era atterrato a Bangor proveniente da Houston alle 18:09, sarebbe rimasto all’aperto durante la tempesta di neve prima di tentare un nuovo decollo. Come riferito dai responsabili dello scalo, al momento dell’incidente all’aeroporto erano in corso le operazioni di sghiacciamento degli aerei, ma non è noto se anche il jet privato fosse stato trattato.

Tra le vittime, la nota event planner Shawna Collins, lo chef Nick Mastrascusa e la 46enne Tara Arnold, figura di spicco dello studio legale Arnold & Itkin. Il pilota Jacob Hosmer, 47 anni, anche lui deceduto nell’incidente, era stato assunto dallo studio meno di un anno fa.

