Musica, i Jethro Tull live a Catania

Il concerto sarà l'unica data siciliana del loro tour estivo

1' DI LETTURA

CATANIA – I Jethro Tull annunciano una nuova data del loro tour estivo: saranno dal vivo il 3 luglio a Villa Bellini di Catania per il Wave Summer Music 2023. Sarà l’occasione per portare dal vivo, oltre ai brani più significativi della loro discografia, anche quelli contenuti nel nuovo album in uscita il 21 aprile per InsideOutMusic/Sony, RökFlöte, il 23esimo della loro carriera.

La leggendaria band britannica guidata da Ian Anderson torna a esibirsi in Sicilia con un concerto esclusivo a Catania nell’ambito dell’edizione 2023 del Wave Summer Music promosso da Giuseppe Rapisarda Management. I biglietti, tutti a sedere, per lo show dei Jethro Tull a Catania saranno disponibili da mercoledì 22 marzo online su Ticketone e nei punti vendita del circuito Sicilia Ticket.

I Jethro Tull apparvero per la prima volta con questo nome nel 1968 nel famoso Marquee Club di Londra e da lì riuscirono a creare immediatamente un largo seguito, suonando su e giù per l’Inghilterra. Il vero successo – anche un po’ a sorpresa – arrivò al Sunbury Jazz e al Blues Festival nell’estate del 1968.

I Jethro Tull registrarono e pubblicarono il loro primo album, This Was, con la formazione originale con Anderson, Cornick, Bunker e Abrahams. Dopo la sostituzione di Mick Abrahams con Martin Barre, circa altri 30 musicisti si sono avvicendati nelle fila dei Jethro Tull, marchio che sopravvive fino ad oggi e dura nel tempo: Ian Anderson si esibisce con la band in genere per circa un centinaio di spettacoli ogni anno in tutto il mondo.