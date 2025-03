Sale in cattedra Jimenez ed il Catania sbanca Latina 4-1

Prova maiscola del numero 10 rossoazzurro

CALCIO - SERIE C

CATANIA – Il Catania non brilla ma sbanca Latina infliggendo alla modesta squadra di Boscaglia un perentorio 4-1 che riscatta la sconfitta interna patita nel girone d’andata.

La cronaca

Primo tempo scialbo, ravvivato solo occasionalmente in avvio con Di Gennaro che fallisce il gol da due passi, l’ex Rapisarda che sparacchia alle stelle da posizione favorevole e quando l’arbitro sorvola su una chiara trattenuta in piena area pontina ai danni di Jimenez. Moltalto e Luperini non pervenuti nella squadra rossazzurra.

Pioggia di gol nella ripresa, aperta dalla prodezza di Ekuban che, di testa, beffa un impreparato Dini. A questo punto, finalmente, il Catania si scuote e mette sotto l’avversario. Montalto (chi l’ha visto?) pareggia dal dischetto trasformando il penalty concesso per fallo di mani di Marenco. Poi Jimenez sale definitivamente in cattedra, involandosi in una clamorosa serpentina che lo porta a battere felicemente a rete da due passi.

Il Latina scompare definitivamente dal campo e… dopo un palo colpito da Lunetta a portiere battuto… Jimenez firma la sua meritata doppietta trasformando il secondo rigore di giornata accordato ai rossazzurri per uno sgambetto dell’ex Ndoj su Frisenna. Negli istanti di recupero… arriva poi anche il quarto gol quando Saccani, nel tentativo di anticipare De Paoli, spedisce il pallone nella propria porta.

Dopo tre pareggi consecutivi, il rotondo successo consente al Catania di consolidarsi nella parte bassa della griglia play-off e di sperare in un finale di stagione in crescendo.

Tabellino

LATINA – CATANIA 1-4

LATINA (3-5-2) – Zacchi, Marenco, Vona (k), Motolese (dal 1°s.t. Crecco), Rapisarda, Gatto, Petermann (dal 40°s.t. Bocic), Riccardi (dal 33°s.t. Ndoj), Improta (dal 33°s.t. Saccani), Ekuban, Mastroianni (dal 1°s.t. Zuppel).

A disposizione: Civello, Basti, Ercolano, Ciko, Ercolano, Di Livio, Berman, Segat, De Marchi, Scravaglieri.

Allenatore: Roberto Boscaglia.

CATANIA F.C. (3-4-2-1) – Dini, Ierardi, Di Gennaro, Allegretto, Raimo, De Rose (k), Quaini, Lunetta (dal 40°s.t. Gega), Jimenez, Luperini (dal 14°s.t. Frisenna), Montalto (dal 24°s.t. De Paoli).

A disposizione: Farroni, Butano, Del Fabro, Forti, Corallo.

Allenatore: Mimmo Toscano.

Arbitro: Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone.

Assistenti: Michele Rispoli (Locri) e Mattia Morotti (Bergamo).

Quarto ufficiale: Domenico Mascolo (Castellamare di Stabia).

Reti: 5°s.t.Ekuban (LT); 9°s.t. Montalto (CT) su rigore; 26°s.t. Jimenez (CT); 39°s.t. Jimenez (CT) su rigore; 48°s.t. autogol Saccani (LT).

Indisponibili:Bethers, Sturaro, Di Tacchio, Dalmonte, Inglese, Anastasio, Guglielmotti, Celli (CT); Capanni, Cortinovis, Ciciretti, Crescenzi (LT).

Diffidati: Jimenez, Toscano, Guglielmotti (CT); Petermann, Vona, Berman, Bocic (LT).

Squalificati:Stoppa (CT).

Ammoniti: Quaini (CT); Motolese (LT); Crecco (LT); Boscaglia (all. LT); Frisenna (CT); Rapisarda (LT); Ndoj (LT).

note:presente sugli spalti una folta rappresentanza di tifosi rossazzurri. Nel Latina giocano tre ex del Catania: Rapisarda titolare; Ndoj e Bocic che partono dalla panchina.

Primo tempo (0-0)

3° clamorosa occasione fallita da Di Gennaro che, sullo spiovente dalla bandierina, spedisce il pallone sul fondo… in perfetta solitudine!

10°gran tiro dalla distanza di Jimenez: para Zacchi;

11° colpo di testa di Mastroianni, alto;

34° Jimenez strattonato in piena area avversaria: l’arbitro lascia proseguire!

36° Lunetta non aggancia sul lancio di Quaini;

40° girata volante di Raimo: parata;

44° Rapisarda scappa via alle spalle di Di Gennaro e… da ottima posizione… sparacchia alto;

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° il primo tempo finisce a reti inviolate.

Secondo tempo (1-4)

1° nel Latina, Crecco e Zuppel subentrano a Motolese Mastroianni;

5° Latina in vantaggio: sul cross di Riccardi… inzuccata di Ekuban che sorprende Dini: 1-0 !

8° rigore per il Catania: Marenco tocca col braccio sul colpo di testa di Ierardi servito dal cross su punizione di De Rose;

9° dal dischetto, Montalto pareggia: 1-1 !

14° nel Catania, Frisenna rileva Luperini,

22° Zacchi blocca la conclusione in girata di Montalto;

24° nel Catania, De Paoli prende il posto di Montalto;

26° Catania in vantaggio: serpentina di Jimenez che… salta alcuni avversari come birilli… e batte Zacchi da distanza ravvicinata: 1-2 !

32° punizione di De Paoli: alta;

33° Quaini a terra in area: si prosegue;

33° nel Latina, Saccani e Ndoj subentrano Improta e Riccardi;

35° sul cross dalla bandierina di Jimenez… Lunetta di testa manca la porta avversaria;

36° palo clamoroso colpito da Lunetta a portiere battuto!

38° Ndoj atterra Frisenna lanciato a rete: rigore per il Catania;

39° dal dischetto, Jimenez firma la sua doppietta personale: 1-3 !

40° nel Catania, Gega sostituisce Lunetta;

40° nel Latina, Petermann lascia il posto a Bocic;

45° concessi 4 minuti di recupero;

48° nel tentativo di anticipare De Paoli… Saccani spedisce nella propria porta il cross di Frisenna: autogol! 1-4 per il Catania.

[Foto Catania Fc]