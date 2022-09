Jomar Club Catania campione d’Italia nell’Under 21 femminile

Medaglia d'argento nell'Under 18 maschile

Ancora uno scudetto, un’altra festa rossazzurra griffata Circolo Canoa Catania. A Cagliari, lo Jomar Club Catania conquista il titolo italiano nell’Under 21 femminile di canoa polo. Una grande impresa quella realizzata dalle giovani poliste catanesi. La canoa polo italiana femminile è sempre più rossazzurra. Dopo lo scudetto delle meravigliose atlete della Polisportiva Canottieri Catania nel Senior, arriva anche il titolo tricolore per le ragazze dell’Under 21. Applausi a tutto il gruppo catanese guidato dal coach Alessandra Catania. In Sardegna, lo Jomar Club Catania piega, nella finalissima, la Marina Mercantile Nazario Sauro di Trieste per 4-1. Gol firmati da Martina Barbagallo, Giulia Buonvenga e Federica Mazzarino (2). Poi via alla festa. Lo scudetto Under 21 femminile resta a Catania. In acqua per lo Jomar: Aurora Politi, Andrea Nizzi, Martina Barbagallo, Federica Mazzarino, Morena Messina, Federica Pennisi, Matilde Caruso, Agata Caflisch, Giulia Buonvenga e Paola Di Franca. Allenatore: Alessandra Catania. Jomar scatenato fin dalle prime gare dei playoff scudetto. Nazario Sauro battuto, nella gara inaugurale, per 5-4. Poi le rossazzurre superano la Canottieri Ichnusa per 9-2, la Polisportiva Nautica Katana per 8-2 e pareggiano contro il Posillipo per 1-1. Terzo posto proprio per il Posillipo, che nella finalina batte la Canottieri Ichnusa per 3-1.

Nell’Under 18 maschile (Junior), medaglia d’argento per il club etneo. In finale vince il Canoa Club Napoli con il punteggio di 5-3. Reti rossazzurre siglate da Tommaso Lampò, Mirko Bella e Paolo Messina. In semifinale, i polisti catanesi avevano surclassato il Posillipo con un perentorio 6-0. Per lo Jomar A in acqua: Pietro Marchese, Mirko Bella, Edoardo Scuderi, Andrea Puglisi, Tommaso Lampò, Cristiano Tati e Paolo Messina. Allenatore: Alessandra Catania. Terza piazza per il Cus Catania, che nella finalina di consolazione, batte il Posillipo per 6-1. Al quinto posto lo Sport Club Ognina (vince sul Nazario Sauro per 7-3); settima la Canottieri Ichnusa, che piega lo Jomar Club Catania squadra B per 6-2. Jomar B schierato con Simone Landolina, Alessio Iurato, Federica Mazzarino, Mattia Costanzo, Giorgio Alì e Luca Costanzo. Allenatore Alessandra Catania.