I concerti sono in programma il 29 e 30 agosto all'Ippodromo

PALERMO – Cresce l’attesa per il Jova Summer Party 2026 che farà tappa il 29 e il 30 agosto a Palermo all’Ippodromo La Favorita. Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha svelato oggi, lunedì 8 giugno, la line up ufficiale delle date siciliane, due tra gli appuntamenti più attesi dell’estate.

Chi sarà sul palco con Jovanotti a Palermo

Guest Star di entrambe le date nel capoluogo sarà Jimmy Sax, protagonista di un’apertura carica di energia con una selezione dei suoi pezzi più celebri, prima di affiancare Lorenzo Jovanotti sul palco. Insieme a lui, già dal pomeriggio, si alternerà una line up ricca di sfumature e personalità diverse, capace di incarnare al meglio l’anima del progetto: incontro tra generi, vitalità e una piena libertà espressiva.

Gli ospiti del 29 e del 30 agosto di Jovanotti a Palermo

Il 29 agosto si alterneranno sul palco Albert Marzinotto, Ana Carla Maza, Venerus, I Tarantolati di Tricarico, Sissi, Santamarea e il DJ live set di Fresco & Ali Selecta.

Il 30 agosto torneranno Albert Marzinotto e Venerus, insieme a Sam Galbi, Eva Bloo e tanti ospiti a sorpresa. I due live siciliani sono prodotti e organizzati da Trident Concerts e promossi da Giuseppe Rapisarda Management.

Il Jova Summer Party si conferma così non solo come un live ma come un’esperienza immersiva e condivisa, dove musica, pubblico e territorio si incontrano in un unico grande racconto estivo.

I biglietti per il Jova Summer Party sono disponibili online sui circuiti Ticketone e Ticketmaster e nei punti vendita abituali.