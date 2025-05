Juve Stabia-Palermo: i convocati di Dionisi per la prima dei playoff

I calciatori scelti dal tecnico dei rosanero

Questi i calciatori del Palermo convocati dal tecnico Alessio Dionisi per la partita contro la Juve Stabia in programma sabato 17 maggio alle 19.30. Allo stadio “Romeo Menti”, va in scena lo scontro diretto che permetterà a una delle due squadre di arrivare in semifinale playoff di Serie B.

1 Desplanches

3 Lund

4 Baniya

6 Gomes

7 Di Mariano

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Insigne

12 Audero

14 Vasic

17 Di Francesco

19 Pohjanpalo

20 Henry

21 Le Douaron

23 Diakité

25 Buttaro

26 Verre

27 Pierozzi

28 Blin

32 Ceccaroni

46 Sirigu