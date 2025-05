Juve Stabia-Palermo, è scontro diretto al “Menti”: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Pronti, via e si comincia con gli spareggi promozione di Serie B. Il turno preliminare dei playoff del campionato cadetto inizia oggi e alle 19:30, allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia, si affrontano Juve Stabia e Palermo in una sfida ad eliminazione diretta. La squadra campana, quinta classificata, ospita i rosanero, che hanno concluso la regular season da ottavi, in un match che promette intensità e spettacolo.

La Juve Stabia, compagine neopromossa, ha chiuso il campionato con il pareggio casalingo per 0-0 contro la Sampdoria, che ha condannato i blucerchiati alla retrocessione in Serie C. Il percorso della squadra di Guido Pagliuca è stato caratterizzato da alti e bassi, con vittorie importanti come quelle contro Bari (3-1) e Cosenza (3-0), ma anche da qualche passo falso. In casa, le “vespe” hanno mostrato solidità, rendendo il “Menti” un fortino difficile da espugnare.

Il Palermo, invece, ha concluso la stagione regolare con un deludente pareggio per 1-1 contro la Carrarese, risultato che ha condannato i rosanero all’ottava posizione in classifica. La squadra guidata da Alessio Dionisi ha vissuto una stagione altalenante, con numerosi momenti di difficoltà, con diverse contestazioni da parte della tifoseria (come quella attuale con l’assenza degli ultras in Campania) e con la totale mancanza di continuità. Nel doppio confronto, i rosanero hanno battuto sia all’andata che al ritorno le “vespe”: 3-1 al “Menti” il 14 settembre 2024 e 1-0 al “Barbera” lo scorso 19 gennaio.

Juve Stabia-Palermo: le probabili formazioni

Mister Pagliuca dovrebbe schierare la Juve Stabia con un 3-4-1-2. Tra i pali c’è Thiam; difesa a tre con Ruggero, Varnier e Bellich. Le chiavi del centrocampo sono affidate a Leone e Pierobon, mentre sulla trequarti agirà Piscopo. In avanti coppia d’attacco formata da Adorante e Candellone.

Il Palermo di Dionisi opta come al solito per il 3-4-2-1. In difesa non ci saranno Magnani e Nikolaou, quindi spazio a Diakité, Baniya e Ceccaroni. In mediana tornano a giocare dal primo minuto Blin e Gomes, affiancati da Pierozzi e Di Francesco. Il terminale offensivo sarà Pohjanpalo, supportato alle sue spalle da Segre e Brunori.

JUVE STABIA (3-4-1-2): Thiam; Ruggero, Varnier, Bellich; Floriani Mussolini, Leone, Pierobon, Rocchetti; Piscopo; Adorante, Candellone.

PALERMO (3-4-2-1): Audero; Diakité, Baniya, Ceccaroni; Pierozzi, Blin, Gomes, Di Francesco; Segre, Brunori; Pohjanpalo.