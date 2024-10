L’11 ottobre a Palermo la Mediterranean Startup World Cup

Partecipa Sispi

Comunicato Stampa

PALERMO – L’11 ottobre si terrà a Palermo la ‘Mediterranean Startup World Cup’, campionato internazionale delle Startup del Mediterraneo che serve a mettere in connessione queste realtà con i possibili investitori.

All’iniziativa partecipa la presidente di Sispi Giovanna Gaballo (nella foto). In un contesto in piena evoluzione la città di Palermo si candida concretamente quale hub emergente con l’impegno preciso dell’assessorato all’Innovazione del Comune volto alla creazione di un vero e proprio “Polo unico per l’innovazione”.

Si tratta di un luogo “fisico” dove l’azione condotta da Sispi SpA, partner tecnologico dell’amministrazione comunale, consente a dati, infrastrutture e tecnologie, che, già oggi, popolano l’ecosistema digitale cittadino, di creare un vero e proprio laboratorio di applicazione dell’intelligenza artificiale.

“La Sispi – dice Gaballo, seguendo la sua naturale vocazione, ha in questo contesto il compito preciso di interpretare, elaborare e realizzare gli ambiziosi obiettivi di transizione digitale della città di Palermo e con la partecipazione ai progetti ‘Connessioni ed Innova – Innovation hub’ avvia veri e propri laboratori di sperimentazione per l’applicazione dell’intelligenza artificiale ai processi della pubblica amministrazione. Un’azione che trova nel Mediterranean Start-up World Cup un’occasione concreta di crescita e confronto. Sispi è felice di prenderne parte offrendo il suo contributo a che intelligenze, competenze, proposte innovative trovino risorse e capitali in grado di consentirne lo sviluppo”.