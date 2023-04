La 24enne accoltellata: fermo convalidato per l’ex

Il giudice delle indagini preliminari ha anche emesso l'ordinanza di custodia cautelare.

CATANIA. Rimane in carcere Giuseppe La Rosa, il pregiudicato di 29 anni che la sera di lunedi’ scorso ha accoltellato a Belpasso la ex compagna alla presenza dei figli. Il giudice delle indagini preliminari ha convalidato il fermo ed emesso ordinanza di custodia cautelare. Sono stati i carabinieri a scoprire la sera di lunedì scorso, a seguito di una segnalazione per dissidi in famiglia giunta al 112, la giovane vittima riversa a terra nel soggiorno, con diverse ferite da taglio all’addome e agli arti inferiori, inferte con un coltello da cucina, abbandonato sul posto dall’aggressore e recuperato dai militari.

Immediati i soccorsi alla donna, che è stata subito trasportata presso l’ospedale Policlinico di Catania, dove è attualmente ricoverata nel reparto di chirurgia, ancora in prognosi riservata, ma cosciente e in miglioramento.