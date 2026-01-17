 La Camera penale per il Sì al referendum sulla magistratura
La Camera penale per il Sì al referendum sulla magistratura

Iniziativa per informare i cittadini
VERSO IL REFERENDUM
di
Iniziativa della Camera penale di Palermo schierata per il Sì al referendum sulla separazione delle carriere. I penalisti hanno organizzato un punto informativo in via Ruggero Settimo.

“Dopo nove anni siamo nello stesso posto dove abbiamo contribuito a raccogliere le 72 mila firme per la proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare – si legga in una nota -.

Oggi siamo arrivati ad un punto di svolta e siamo qua per informare i cittadini sulle ragioni del Sì che confermano, attraverso la separazione delle carriere, il principio accusatorio del processo penale e le norme costituzionali sull’autonomia ed indipendenza del giudice:.

