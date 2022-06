La chiesa di Palermo si prepara al X incontro Mondiale delle Famiglie

Le iniziative organizzate nell'arcidiocesi guidata da Corrado Lorefice

1' DI LETTURA

PALERMO – Dal 22 al 26 Giugno 2022 in tutto il mondo si vivrà il X Incontro Mondiale delle Famiglie dal titolo: “L’amore Familiare: Vocazione e Via di Santità”.

Per tutte le famiglie sarà una grande opportunità ecclesiale per esplicitare, vivere e condividere la ricchezza della propria vocazione insieme alle sorelle e ai fratelli di tutto il mondo. Questo evento, come annunciato con un video messaggio da Papa Francesco, sarà diverso da quelli precedenti, perché si terrà in forma “multicentrica e diffusa” nelle chiese diocesane.

Per questo motivo, sostenuti dal nostro Arcivescovo Mons. Corrado Lorefice, l’equipe di Pastorale Familiare propone diverse occasioni di riflessione, preghiera e festa nelle nostre comunità.

Nei 6 vicariati, rispettivamente il 22-23-24 giugno, si terranno la S. Messa di Apertura, gli incontri di catechesi condotti da coppie e sacerdoti e momenti di preghiera per le famiglie nelle parrocchie.

Sabato 25 giugno alle ore 21 sul sagrato della Cattedrale di Palermo verrà offerto un concerto musicale dal Coro Gospel “Holy Light”.

Domenica 26 giugno due appuntamenti: al mattino dalle ore 9.00 alle ore 10.30 passeggiata sportiva dal teatro Politeama fino alla Cattedrale a piedi, in bici o monopattino; all’arrivo Festa per bambini sul sagrato con tante sorprese…

Infine al pomeriggio alle ore 16.15 S. Messa conclusiva celebrata dal nostro Arcivescovo con mandato alle famiglie.

Per ulteriori info guarda il video promozionale: https://youtu.be/3cRlD6da7cM