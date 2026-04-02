 La Cina chiede stop delle operazioni militari in Iran dopo il discorso di Trump
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La Cina chiede stop delle operazioni militari in Iran dopo il discorso di Trump

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1 min di lettura

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina esorta nuovamente le parti coinvolte nella guerra contro l’Iran a cessare immediatamente le operazioni militari e ad avviare al più presto il processo per i colloqui di pace. Lo ha dichiarato oggi la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning.

Mao ha formulato queste osservazioni nel corso di un regolare briefing con la stampa, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nella serata di ieri, ha minacciato di colpire l’Iran “con estrema durezza nelle prossime due o tre settimane”.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-

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