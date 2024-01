La Cisl attacca: “Palermo è in emergenza ma il Comune ci evita”

Le parole di La Piana, segretario del sindacato di Palermo e Trapani

PALERMO – La Cisl va all’attacco contro il Comune di Palermo. Leonardo La Piana, segretario generale del sindacato di Palermo e Trapani, lamenta di aver chiesto un incontro all’amministrazione comunale ma di non aver ricevuto nessuna risposta.

“Sono trascorsi quindici giorni – dice la La Piana – dalla nostra reiterata richiesta di incontro con l’amministrazione comunale di Palermo e rivolta, oltre che al sindaco e al vice sindaco, anche al presidente del Consiglio comunale per poter interessare i capigruppo in consiglio. Ma da allora non abbiamo ricevuto nessuna risposta, segno di un modus operandi che non si addice ad una amministrazione che governa una grande città metropolitana e che però fa il paio con i lavori a singhiozzo del consiglio che mostrano segnali di evidente difficoltà gestionale”.

“Palermo è in emergenza”

“Mentre la città vive una piena emergenza sicurezza – ha aggiunto – e mentre i disagi sociali ed economici crescono ogni giorno e la disperazione dei cittadini è quasi palpabile, non comprendiamo per quale motivo questa amministrazione ritenga di non doversi confrontare con le parti sociali. Ci sono poi temi come il Pnrr e il funzionamento della macchina comunale a partire dalle circoscrizioni sui quali c’è un silenzio assordante”.

“Non è di certo la prima richiesta che abbiamo rivolto al Sindaco e all’amministrazione anche insieme alle altre confederazioni. La situazione è critica – ha spiegato La Piana – i servizi ai cittadini non rispondono alle loro esigenze e resta il nodo del rilancio delle aziende partecipate, che affrontano problemi di certo non nuovi ma che ancora non trovano risposta. Lo avevamo scritto due settimane fa, viviamo una vera e propria ‘emergenza Palermo’ alla quale bisogna reagire con interventi forti sul fronte delle politiche sociali, abitative, politiche del lavoro e un piano per definire tutte le infrastrutture necessarie alla città attraverso l’uso del Pnrr”.

L’appello

“Il sindaco – ha concluso – riprenda le redini e coinvolga tutte le realtà in un lavoro sinergico, serve un dialogo anche con i gruppi comunali perché ciascuno deve fare la propria parte. E’ il momento di atti concreti, le parole sono ormai superate se si vuole il bene di questa città. La Cisl come sempre ci sarà ma per esserci questa Amministrazione deve abbandonare forse l’idea di ‘supponenza istituzionale’ che purtroppo sembra serpeggiare con maggiore insistenza”.