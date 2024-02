La Cisl Sicilia lancia una campagna per la sicurezza nei luoghi di lavoro

Cappuccio: "Dobbiamo fermare la strage"

PALERMO – Il segretario generale della Cisl Sicilia, Sebastiano Cappuccio, ha annunciato l’avvio in Sicilia di una campagna di mobilitazione sulla sicurezza sul lavoro nelle aziende, nei cantieri e nelle principali città dell’isola. L’annuncio è arrivato nel giorno del Consiglio generale della Cisl Sicilia, a Palermo. “A partire da lunedì – ha detto Cappuccio, aprendo i lavori – saremo presenti in ogni posto di lavoro per affermare il diritto imprescindibile alla sicurezza. Parallelamente nelle piazze delle principali città dell’isola si terranno flashmob e attività di volantinaggio della Cisl per sensibilizzare i cittadini su questo tema, che riguarda tutti nessuno escluso. Dobbiamo fermare questa strage”.

Sbarra: “Garantire il 40% delle risorse Pnrr al Sud”

All’incontro ha partecipato anche il leader nazionale della Cisl, Luigi Sbarra, che ha parlato di sicurezza sul lavoro, autonomia differenziata e Pnrr. Per la Cisl il Piano nazionale di ripresa e resilienza resta la più grande chance per il Mezzogiorno ma va ‘messo a terra’ in modo completo e veloce, dando seguito alla percentuale del 40% delle risorse per il Sud – ga detto Sbarra – e vincolando gli investimenti ad aumenti occupazionali soprattutto per giovani e donne”. E ancora: “Vanno alleggerite le procedure necessarie a far avanzare i progetti, senza retrocedere nel monitoraggio su trasparenza, legalità e qualità di spesa”, ha concluso il leader cislino.