Efficientamento energetico e sostenibilità, incontro a Mazara

MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – Due giornate di confronto e strategie, dedicate alla crescita dell’azienda e all’innovazione nel settore residenziale dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili. Tutto questo è stata la convention nazionale di A29 Plus, che si è svolta all’hotel Mahara di Mazara del Vallo (Trapani).

Un evento che ha visto la partecipazione di proprietà, management, rete commerciale e collaboratori. Parte del Gruppo A29 , A29 Plus è una realtà specializzata nell’efficientamento energetico e nelle energie rinnovabili in ambito residenziale. Si occupa di rendere le abitazioni più efficienti e sostenibili attraverso la progettazione e l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi avanzati per l’ottimizzazione dei consumi.

Quella di Mazara del Vallo è stata una due giorni durante la quale sono stati analizzati i risultati del 2024, “che confermano – dice una nota dell’azienda – la forte espansione dell’azienda e il crescente interesse delle famiglie italiane per le soluzioni di risparmio energetico”.

Gli obiettivi aziendali

“La convention nazionale ha ribadito la visione di A29 Plus: immaginare un mondo in cui ogni abitazione sia autosufficiente, sostenibile e tecnologicamente avanzata – conclude la nota -. L’azienda continua a investire nell’innovazione e nelle energie rinnovabili, con l’obiettivo di rendere l’energia pulita accessibile a tutti e migliorare la qualità della vita delle persone” . Con un mercato in continua evoluzione, A29 Plus si prepara ad affrontare il 2025 con nuove strategie e ambiziosi obiettivi , consolidando la propria leadership nel se ttore dell’efficienza energetica residenziale”.

