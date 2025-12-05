La Corte dei conti boccia il ciclo dei rifiuti in Sicilia: “Gravi carenze”

I giudici chiedono chiarimenti alla Regione indicando 11 punti

PALERMO – In Sicilia il ciclo dei rifiuti “è caratterizzato da gravi carenze programmatorie, organizzative, gestionali, informative ed attuative, che determinano a cascata ancor più gravi inefficienze nella pianificazione, nel monitoraggio e controllo delle attività e, conseguentemente, nell’impiego delle risorse pubbliche”.

E “la carenza di una pianificazione attendibile rischia di inficiare, in partenza, il completamento di tutta la rete impiantistica integrata, come del resto dimostrano cinque lustri di gestioni commissariali, che avevano come obiettivo la realizzazione delle infrastrutture necessarie, ma che – anche per la mancanza di una visione di carattere generale – non hanno prodotto i risultati auspicati”.

I giudici chiedono chiarimenti

E’ quanto scrivono i giudici della sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione siciliana sulla delibera, approvata ieri, riguardo al “referto sulla gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana, sull’economia circolare e, in generale, sulle azioni a tutela dell’ambiente e di manutenzione e di valorizzazione del territorio”. I giudici chiedono chiarimenti, indicando 11 punti, tra cui “fornire un riscontro informativo e tecnico sul dimensionamento dei termovalorizzatori e delle discariche, anche alla luce dei dati più recenti relativi ai flussi di rifiuti urbani”.

Nonostante il contraddittorio in corso con la Regione e gli altri enti coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti, la Corte dei conti torna a chiedere ulteriori carte, chiarimenti e approfondimenti rispetto alla “grave ed ingiustificabile carenza della documentazione riguardante le gestioni commissariali” che “ha impedito a questa sezione di svolgere il controllo sulle relative attività, anzitutto per verificare in maniera puntuale quali infrastrutture pubbliche siano state realizzate con i fondi assegnati ai commissari e quali di esse siano attualmente in funzione”. “Tra l’altro, più in generale, si riscontra una commistione non giustificabile tra le gestioni commissariali e la gestione ordinaria, non adeguatamente coordinate in un quadro unitario”, si legge nella delibera.

Le richieste in 11 punti

I giudici sintetizzano le richieste in 11 punti: completare la trasmissione delle relazioni periodiche dei commissari straordinari, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi delegati; fornire aggiornamenti sull’approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti-stralcio rifiuti speciali e stralcio bonifiche; fornire aggiornamenti sull’utilizzo di una piattaforma web unica per la completa acquisizione delle informazioni, anche di dettaglio, relative a tutti i flussi del ciclo dei rifiuti.

Fornire aggiornamenti sulle concrete attività di prevenzione sulla formazione dei rifiuti, realizzate dall’amministrazione; fornire un quadro aggiornato delle dotazioni impiantistiche (pubbliche e private) per ciascun Ato, specificando le capacità d’uso potenziali e reali dei singoli impianti (operatività, utilizzazione effettiva, messa fuori esercizio), al fine del raggiungimento dell’autosufficienza degli Ato stessi per lo smaltimento dei rifiuti urbani; fornire un quadro aggiornato degli interventi (pubblici e privati) programmati e in corso di realizzazione, con indicazione delle fonti di finanziamento e dei relativi cronoprogrammi.

E ancora: fornire un analitico riscontro sull’economicità, efficacia ed efficienza degli Ato, alla luce dei criteri indicati all’art. 200, comma 1,decreto legislativo 152/2006, e comunicare eventuali iniziative intraprese per la razionalizzazione dell’organizzazione territoriale d’ambito; fornire un riscontro informativo e tecnico sul dimensionamento dei termovalorizzatori e delle discariche, anche alla luce dei dati più recenti relativi ai flussi di rifiuti urbani; fornire un riscontro completo sui Centri comunali di raccolta (Crr) attivi, programmati ed in corso di realizzazione sull’intero territorio regionale; fornire aggiornamenti sui flussi di rifiuti trasferiti fuori Regione e sui relativi sovracosti, anche in relazione alla realizzazione degli impianti previsti nel Prgru del 2024; fornire aggiornamenti sull’adozione di un sistema di tariffazione puntuale all’interno del territorio regionale.

De Luca (M5s): “Inefficienza del governo”

“Schifani come Attila, dove passa lui non cresce più nulla”. Lo afferma il capogruppo del M5s all’Ars Antonio De Luca, commentando la deliberazione della Corte dei Conti sulla gestione del ciclo dei rifiuti in Sicilia. “Ormai – dice Antonio De Luca – non passa giorno senza che arrivi una notizia che certifichi l’inefficienza e l’inefficacia di un governo e di una maggioranza delegittimati da risultati inesistenti e dalle numerose inchieste della magistratura. Ora è il turno della Corte dei Conti che certifica in modo inequivocabile l’ennesimo fallimento del governo regionale nella gestione dei rifiuti. Non è un richiamo formale: è un’accusa pesante e definitiva nei confronti di chi ha governato per lustri, riducendo la Sicilia a un’isola in emergenza continua, col governo Schifani che in questo disastroso ambito, con la fallimentare decisione di realizzare due inceneritori, rischia di fare la parte del leone”.

“Gli inceneritori – continua De Luca – secondo la magistratura contabile non bastano a garantire una gestione sostenibile, visto che, come rilevano i magistrati e come abbiamo sempre sostenuto noi, non esiste certezza su tempi, dimensioni o efficacia degli impianti. Il rischio, anche per loro, è che diventino soltanto un costo aggiuntivo per cittadini e Comuni, con scarti ancora da smaltire ed emissioni ambientali da gestire senza un piano credibile”.

“La Corte – aggiunge il capogruppo M5s – descrive un sistema allo sbando: senza visione, senza competenze, senza trasparenza e soprattutto senza infrastrutture adeguate. La conseguenza di tutto ciò – prosegue De Luca – è sotto gli occhi di tutti: costi altissimi a carico delle comunità locali, trasferimento sistematico dei rifiuti fuori regione, incapacità di applicare una tariffazione puntuale, assenza di impianti funzionali per il trattamento e la raccolta differenziata. Il risultato è un ciclo dei rifiuti che non solo non è chiuso, ma non è mai stato nemmeno progettato in modo serio e duraturo”. LA REPLICA DI PALAZZO D’ORLEANS

Micari (Iv): “Ennesimo fallimento”

La Corte dei Conti certifica l’ennesimo fallimento del governo nazionale e di quello regionale: sul ciclo dei rifiuti non esiste una pianificazione seria, non c’è una visione e non ci sono nemmeno i dati di base per programmare i nuovi impianti”. Lo dice Fabrizio Micari, componente del direttivo di Iv Sicilia. “Dopo anni di slogan sui termovalorizzatori – aggiunge – la realtà è fatta di carenze strutturali e di sistema che resta in perenne emergenza. Particolarmente gravi, poi, le riserve della Corte sull’efficace utilizzo delle risorse pubbliche, primo e fondamentale dovere di ogni pubblica amministrazione. È un disastro politico e amministrativo che ricade sui cittadini siciliani: Meloni e Schifani continuano ad annunciare soluzioni che non sono in grado di realizzare”