La Dc di Cuffaro si allarga, altri due consiglieri comunali ad Agrigento

Salgono a quattro i rappresentanti della Democrazia cristiana

AGRIGENTO – Salgono a quattro i rappresentanti della Dc in consiglio comunale ad Agrigento. Anche i consiglieri Roberta Zicari e Pietro Vitellaro hanno aderito alla Democrazia cristiana. Nei mesi scorsi Pasquale Spataro e Alessia Bongiovì avevano già dato la loro adesione al partito guidato dal segretario nazionale Totò Cuffaro.

“Grazie a Pace e a Cuffaro”

“A tutti i liberi e forti: è il momento di serrare i ranghi, uniti e coesi, consapevoli dell’impegno a cui siamo chiamati, ovvero aiutare la nostra città di Agrigento, purtroppo, martoriata da tante emergenze e problemi”, dicono Vitellaro e Zicari. “Raggiungiamo tanti amici che hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo e scelto di fare squadra per riportare le esigenze e i problemi della gente al centro della politica – proseguono -. La Democrazia cristiana è un partito dove militano tanti giovani: centrista, pluralista, europeista, di ispirazione Sturziana, capace di accogliere sensibilità diverse accomunate dalla voglia di fare, di lavorare per il bene comune. Ringraziamo la dirigenza locale, l’onorevole Pace ed il segretario Totò Cuffaro per averci accolto e coinvolto in questo ambizioso progetto. Dimostreremo con i fatti la bontà della nostra scelta e la coerenza con i nostri valori e idee”.