La reazione dopo l'ultimo provvedimento.

La grana si manifesta sulle delibere dell’Asp di cui abbiamo dato notizia. Sono stati prorogati fino al prossimo 30 settembre 861 contratti che riguardano collaborazioni coordinate e continuative e prestazioni in regime di attività libero professionale relativi al personale impegnato nella Struttura commissariale, coordinata dal commissario emergenza Covid Palermo Renato Costa e quello in forza all’Asp di Palermo. Qui si può leggere il dettaglio.

Ecco la reazione del dottore Costa (nella foto), in una telefonata con LiveSicilia.it: “Abbiamo ricevuto la nota dell’Asp che riduce ancora il monte ore dei lavoratori. Così la struttura commissariale non può andare avanti, né esercitare le sue funzioni, specialmente in un momento tanto difficile, con una netta ripresa dei contagi e la risalita delle ospedalizzazioni. Sto scrivendo al direttore generale, la dottoressa Faraoni, per rappresentare una situazione che dovrebbe conoscere. Se questa delibera non verrà ritirata, purtroppo, non mi resterà altro da fare che rassegnare le dimissioni. Sono molto dispiaciuto, perché così si rischia di vanificare il lavoro di anni nel contrasto al Covid e di rendere inefficace un modello di Sanità che ha messo al centro della sua missione il territorio”.

Si tratta dell’ennesima puntata di una dialettica che potremmo definire, eufemisticamente, ‘difficile’ tra l’Asp e la struttura commissariale. L’abbiamo raccontata e continueremo ad aggiornarvi. Intanto, il Covid segna punti in contagi e ospedalizzazioni. Anche l’ultimo bollettino offre la radiografia di un quadro non confortante.