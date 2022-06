Sicilia, i ricoveri Covid crescono: più di mille contagi a Palermo

Cosa dice il bollettino.

Sono 4.349 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 23.147 tamponi processati in Sicilia secondo il bollettino di ieri. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 3.793. Il tasso di positività sale al 18,8%, il giorno precedente era al 18,3%. La Sicilia è al quinto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 59.959 con un aumento di 2.341 casi. I guariti sono 3.265 mentre le vittime sono 11 e portano il totale dei decessi a 11.146. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 660, 8 in più rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 25, uno in più rispetto al giorno prima. A livello provinciale si registrano a Palermo 1.544 casi, Catania 1.511, Messina 972, Siracusa 434, Trapani 233, Ragusa 366, Caltanissetta 155, Agrigento 314, Enna 88.

Sono 56.166, a livello nazionale, i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 53.905. Le vittime sono invece 75, in aumento rispetto alle 50 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 248.042 tamponi con il tasso di positività al 22,6%, in aumento rispetto al 21,8% di ieri. Sono invece 216 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, lo stesso numero di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 31. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.064, ovvero 117 in più di ieri. (ansa)