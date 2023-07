La festa estiva di Sant'Agata: ieri vertice in Prefettura

Tanti i devoti e numerosi i turisti che parteciperanno. La parola d'ordine è: sicurezza.

CATANIA – La data è, ovviamente, quella del 17 agosto. Sant’Agata di mezz’agosto, messa ufficialmente da parte la fase pandemica, torna così come da tradizione.

E ieri in Prefettura, si è tenuto il Comitato per l’Ordine pubblico e la Sicurezza convocato dal Prefetto Maria Carmela Librizzi, la quale ha partecipato in prima persona.

Al vertice erano presenti i rappresentanti dell’amministrazione comunale, del Comitato della Festa, dell’Asp, della Polizia municipale e dei Vigili del fuoco.

Sono, anche nell’occasione d’agosto, tanti i devoti e numerosi i turisti che partecipano ad un momento di devozione e di acclamazione per la Santa Patrona della città.

“Bisogna avere rispetto della Festa e per rispettarla occorre non trasgredire le regole – ha spiegato il Prefetto -: perchè osservare le regole significa rispettare la Santa Patrona”.

Un ulteriore incontro operativo dovrebbe essere promosso già nei prossimi giorni.