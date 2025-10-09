La Fiera del lavoro a Caltanissetta, duemila presenti all’incontro

Domanda e offerta si incrociano

CALTANISSETTA – Si è svolta al Centro Polivalente M. Abbate di Caltanissetta la prima edizione della Fiera del Lavoro. L’iniziativa, promossa dal Centro per l’Impiego di Caltanissetta, il Comune di

Caltanissetta e la collaborazione di Sviluppo Lavoro Italia ha portato circa 2.000 persone tra

studenti prossimi al diploma, aspiranti lavoratori inoccupati o in cerca di nuova occupazione,

aziende, Associazioni datoriali, istituzioni pubbliche e rappresentanti delle Forze dell’Ordine.

L’iniziativa di Caltanissetta

Gli stand informativi hanno permesso l’incontro tra il potenziale datore di lavoro e l’aspirante

professionista. Un’occasione per trasmettere il proprio curriculum, presentare meglio la propria

azienda e, soprattutto per i più giovani, permettere di comprendere meglio quale strada

intraprendere per il futuro.

Tesauro: “Aiutiamo le aziende e chi cerca lavoro”

“La fiera del lavoro rappresenta per noi un importante tassello per la nostra strategia di

governo – ha dichiarato il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro durante i saluti iniziali -. I

giovani sono il nostro presente e il nostro futuro. Creare occasioni per facilitare l’inserimento

nel mondo del lavoro e, al contempo, aiutare le aziende a individuare risorse umane motivate e

competenti garantisce lo sviluppo del territorio e contiene il fenomeno dell’emigrazione. Ci

stiamo impegnando per consentire ai nostri giovani di scegliere di restare a vivere a

Caltanissetta senza dover necessariamente andare via per cercare un’occupazione”.

Delpopolo: “Lavoro in sinergia”

“Ringrazio il Centro per l’Impiego e Sviluppo Lavoro Italia per aver collaborato in stretta

sinergia con il Comune di Caltanissetta per l’organizzazione di questa giornata – ha

proseguito l’assessore allo sviluppo economico Guido Delpopolo -. Il successo dell’iniziativa,

la grande risposta delle aziende e dei giovani, l’interesse che vediamo nei vari stand durante i

colloqui ci fa capire che nel nostro territorio c’è ancora tanta voglia di investire in progetti di

vita professionale oltre che personale”.

Un plauso per il lavoro svolto e un augurio per colloqui efficaci è arrivato anche da Sviluppo

Italia Lavoro. “Questa idea è nata da un confronto e uno scambio di idee tra istituzioni e associazioni ed è

finalizzata a organizzare progetti utili e funzionali per il territorio – ha spiegato il direttore del

Centro per l’impiego di Caltanissetta Massimo Brucato –. Questa giornata vuole essere un

primo approccio verso un progetto che può essere replicato nel tempo coinvolgendo sempre

più candidati e aziende e, dunque, auspico che gli incontri di oggi siano proficui per tutti i

soggetti coinvolti”.

Soddisfatti degli incontri si sono dimostrati anche gli studenti delle scuole medie superiori della

città di Caltanissetta che, accompagnati dai loro docenti, hanno partecipato ai seminari e gli

incontri B2B. “Questa giornata è stata per noi molto utile – hanno commentato i giovani studenti intervenuti -. Abbiamo conosciuto meglio alcune realtà aziendali presenti nel territorio locale ma anche

nazionale, visto con maggiore attenzione le differenze tra i differenti corpi della Polizia e

Militari e valutato il ventaglio di opportunità che potremmo avere dopo aver conseguito il

diploma”.