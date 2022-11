La folle corse dell’auto rubata a Caltanissetta e diretta a Catania

Il piano, grazie al satellitare, della Polstrada per individuarla e fermarla.

La folle corsa di un’auto rubata a Caltanissetta e lanciata su Catania attraverso la A 19. Il fatto è accaduto alcune notti addietro, quando, in orario di profonda notte, è pervenuta presso la Centrale Operativa Compartimentale della Polizia Stradale una segnalazione di allarme satellitare relativa all’avvenuto furto di una potente Fiat “500” Abarth.Le informazioni che giungevano dalla società incaricata del monitoraggio del veicolo indicavano anche come l’auto procedesse a velocità particolarmente elevata, oscillante tra i 180 ed i 200 km/h.

Presso la Centrale Operativa della Polstrada è quindi scattato un apposito piano di emergenza finalizzato al poter bloccare l’auto in condizioni di sicurezza sia per gli altri utenti dell’autostrada, sia per gli stessi componenti delle pattuglie, nonché per lo stesso conducente dell’auto rubata, protagonista di una folle corsa pur di assicurarsi il profitto della “500 Abarth” appena sottratta. Un ritrovamento avvenuto grazie agli antifurto satellitari.