La fortuna bacia Palermo e la provincia: 3 vincite al Lotto e 10eLotto

Ecco dove sono state giocate le schedine vincenti

PALERMO – Sono due le super vincite al Lotto centrate in Sicilia, una da 9.750 euro a Palermo e un terno secco (23-29-55 sulla ruota siciliana) da 9.000 euro a Carini, in provincia, per un totale, riporta Agipronews, di oltre 18mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 250,1 milioni dall’inizio dell’anno.



Anche il 10eLotto premia la Sicilia: come riporta Agipronews, un 8 Oro da 30mila euro è stato centrato a Collesano, in provincia di Palermo. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 26,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 919 milioni dall’inizio dell’anno.