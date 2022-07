La galassia del City Football Group: ora c’è anche il Palermo

Il club rosanero diventa l'undicesimo club della holding

1' DI LETTURA

PALERMO – Dopo diverse settimane di attesa, è arrivata la firma: l’80% del Palermo FC è passato in mano al City Football Group, holding dello sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan. Il restante 20% della società rimane in possesso di Dario Mirri, presidente del club. Lunedì 4 luglio, in merito alle nuove posizioni nell’organigramma societario, il Palermo ha organizzato una conferenza stampa che definirà i ruoli del club rosanero.

Il City Football Group ha acquistato la squadra del capoluogo siciliano per una cifra che si aggira intorno ai 13 milioni di euro. Per conoscere meglio chi ha deciso di acuistare il club rosanero, è bene ricordare che la holding è di proprietà di Abu Dhabi United Group (ADUG) per il 77%, di China Media Capital (CMC) Consortium per il 13% e di Silver Lake per il 10%. E’ stata fondata nel 2013 e fino al dicembre del 2015 il City Football Group era interamente di proprietà della ADUG, una società di investimento e sviluppo privata appartenente allo sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan.

LA GALASSIA

Nel gruppo di compagini della holding, la squadra più nota e più blasonata è il Manchester City. In Europa, inoltre, fanno parte del City Football Group anche il Girona, il Lommel SK e il Troyes, ai quali si aggiunge il Palermo FC con una quota di maggioranza (80%) posseduta dal gruppo. Il Girona, ad esempio, viene acquistato nel 2017 insieme al Girona Football Group, con un accordo di partnership pari al 44,3% ciascuno. Il club rosanero diventa l’undicesimo club della galassia del City Football Group.

Nel resto del mondo, il City Football Group vanta anche le proprietà o alcune quote di altre squadre di calcio: New York City, Melbourne City, Yokohama F. Marinos, Montevideo City Torque, Sichuan Jiuniu e Mumbai City FC.