La guerra e i morti a Gaza, Hamas: “Oltre undicimila le vittime”

Allarme razzi a Tel Aviv

Sale a oltre 11.078 morti il bilancio delle vittime a Gaza da quando Israele ha iniziato a colpire la Striscia in rappresaglia agli attacchi del 7 ottobre compiuti dai militanti di Hamas. Lo riferisce il ministero della Sanità di Hamas. Intanto, sirene di allarme antirazzi da Gaza sono risuonate a Tel Aviv e nel centro di Israele invitando gli abitanti a correre nei rifugi. Lo ha constatato l’Ansa sul posto. Si è trattato di una forte salva di razzi e in aria si è sentita l’eco di diverse esplosioni dovute all’intercettazione da parte dell’Iron Dome. Erano due giorni che a Tel Aviv non c’erano allarmi.