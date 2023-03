La Gupe Catania rimonta e porta a casa la vittoria da Pozzallo

Prove di playoff tra Gabbiano Pozzallo e ‘A Ricchigia Gupe Volley Catania

2' DI LETTURA

Prove di playoff tra due nobili di questo girone al Palazzetto dello Sport di Pozzallo fra Gabbiano Pozzallo e ‘A Ricchigia Gupe Volley Catania. Il match valevole per la diciassettesima e penultima giornata della stagione regolare di Serie C – Girone B, non metteva in palio altro se non la possibilità di macinare gioco e tenere alta l’attenzione in vista dell’imminente post-season.

Al termine di una partita di unica intensità ed emozione, i gupini portano a termine una spettacolare rimonta e si aggiudicano il successo. In campo carichi e determinati i gupini guidati da Mimmo Cosentino, anche in casa della capolista. Petrone serve magistralmente dai nove metri e si distingue per brillantezza anche in palleggio.

Tuttavia, la prima linea di Pozzallo è sveglia e cinica, ogni qualvolta richiesto e dopo un inizio in sordina, porta a casa il primo set col punteggio di 25-17. Il secondo set mette in mostra tutta la volontà di una Gupe che negli ultimi mesi ha ingranato una marcia totalmente diversa e migliore rispetto alla prima metà di stagione. Gli etnei sono in palla, solidi in difesa ed estremamente pungenti in attacco, approccio che favorisce il rientro in partita, sebbene lo score premi i padroni di casa. Non basta un gigantesco capitan Romano, Pozzallo si porta sul 2-0 con due fiammate nel finale (25- 23).

La missione è ben figurare, Gupe ci riesce anche nel terzo parziale: schiaccia forte Di Giunta, non è da meno Augugliaro. ‘A Ricchigia spicca per freschezza, contro la più forte del raggruppamento. Cuore e gambe danno frutto. Una Gupe instancabile piega la resistenza pozzallese e rientra in partita (24-26).

Il quarto set è comunque il più entusiasmante e meglio giocato dai gupini, i quali rasentano la perfezione, erigono un muro che blocca in modo perentorio i locali e portano il discorso al tie-break, a dispetto dei pronostici di vigilia (25-20). Il decisivo tie-break mostra l’intensità dei grandi appuntamenti e Gupe porta a termine la rimonta perfetta. La via per i playoff promozione è tracciata: settimana prossima, contro Bronte, l’ultimo atto della stagione regolare, prima del gran finale.