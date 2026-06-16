Le parole di Germanà

PALERMO – “Nel settore dell’agricoltura la Sicilia sta facendo registrare performance eccellenti nella gestione dei fondi Pac e nell’emanazione di bandi che già sono vicini alla soglia del miliardo di euro, su un totale di 1,4 miliardi della programmazione 2023-2027. Il nostro assessore regionale Luca Sammartino sta lavorando con grande determinazione, e la Regione è quarta in Italia per la spesa Pac”. Lo afferma Nino Germanà, senatore e segretario regionale della Lega in Sicilia.

Germanà difende Sammartino

“Sul lavoro fin qui svolto sono arrivate le valutazioni positive da parte della maggiori associazioni agricole – prosegue Germanà -. Già per la fine di giugno ci attendiamo ulteriori risultati positivi nella crescita della spesa dei fondi comunitari agricoli. La Lega plaude a Luca Sammartino per il passo spedito che sta tenendo alla guida del suo assessorato”.

Le parole di Germanà arrivano dopo le dure critiche pronunciate dal leader Mpa, Raffaele Lombardo, nei confronti di Sammartino per quanto riguarda la gestione di un bando per le imprese agricole che ha tagliato fuori le piccole realtà. Si tratta del bando SRD01 per gli investimenti agricoli.