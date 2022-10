La Lega: “Tra i dossier sul tavolo di Salvini anche il ponte di Messina”

La nota del Carroccio dopo il primo Consiglio dei ministri

1' DI LETTURA

ROMA – “Il ministro Matteo Salvini, dopo il primo Consiglio dei ministri che ha confermato anche il suo ruolo di vicepresidente del Consiglio, sta approfondendo i dossier sulle oltre 100 opere pubbliche rilevanti e commissariate in tutta Italia: si tratta di un investimento complessivo superiore ai 100 miliardi di euro”. Lo si legge in una nota della Lega.

“Nell’elenco ci sono strade, ferrovie, porti, dighe, caserme, metropolitane, impianti sportivi – ancora -. Sul tavolo del ministro ci sono anche opere come la Gronda di Genova e altre di cui si parla da decenni e che, nelle intenzioni di Salvini, dovranno trasformarsi in realtà come il ponte sullo Stretto. Ai colleghi di governo, questa mattina, Salvini ha sottolineato l’importanza della lealtà, della condivisione e della collaborazione”.