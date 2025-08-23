La manifestazione: conclusa la “Agorà per Pedara”

L'incontro è stato organizzato dall'associazione "Passione per Pedara"

PEDARA (CATANIA) – La manifestazione “Agorà per Pedara” si è svolta presso i Salesiani di Pedara il 22 agosto alle 18:30, “con grande successo”, fanno sapere gli organizzatori. L’evento, promosso da “Passione per Pedara”, ha visto intervenire i docenti Saverio Russo, Nuccio Tropi e Vincenzo Montalbano.

I temi trattati sono stati il progetto della “Carta per Pedara”, la presentazione di un logo per una possibile lista civica e varie problematiche cittadine con relative soluzioni. C’è stato un bel scambio di idee e partecipazione attiva tra i relatori e il pubblico.