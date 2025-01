La ‘Marcia della Pace’ e la testimonianza di un sacerdote ucraino VIDEO

Padre Apollinariy è entrato in rotta di collisione con il patriarca di Mosca per il no alla guerra

CATANIA – Apollinariy Symonovich è un sacerdote ortodosso di nazionalità ucraina che vive a Catania. Nel 2014, è stato “scomunicato” dalla chiesa che fa capo al patriarcato di Mosca. Aveva contestato apertamente la ragioni della guerra tra russi e ucraini. Nel pomeriggio di ieri ha portato pubblicamente la sua testimonianza di prete cristiano intervenendo durante la Marcia della Pace che ha attraversato le vie del centro cittadino per concludersi in Cattedrale. L’arcivescovo monsignor Luigi Renna e l’imam della moschea della Misericordia, Keith Abdelhafid, hanno marciato fianco a fianco. Leggi qui tutte le notizie di Catania

