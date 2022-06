La morte della piccola Elena, Renna: “Preghiere, non vendetta”

Nello Musumeci, presidente della Regione: "Dolore e sgomento"

CATANIA – “Siamo sconcertati dinanzi ad un gesto inimmaginabile. La nostra pietà e la nostra vicinanza alla famiglia per la perdita di un Angelo, una creatura cosi’ bella, va alla famiglia questa morte ha portato tanta separazione. Per onorare al meglio la piccola Elena non si deve continuare in un clima di vendetta e di astio, ma in questo momento fermiamoci, riflettiamo e preghiamo. Attendiamo dal Signore le risposte per un futuro piu’ sereno e riconciliato”. Lo ha affermato il vescovo metropolita di Catania, Luigi Renna, annunciando che “nel pomeriggio sarà a Mascalucia per un momento di preghiera”.

Interviene anche il presidente delle Regione siciliana, Nello Musumeci: “Dolore e sgomento. Penso di interpretare il sentimento di tutti i siciliani che sono rimasti scossi per la scomparsa della piccola Elena. Una tragedia familiare, raccolta dalla commozione e dalla partecipazione nel cordoglio di tutto il nostro popolo. Mi unisco alla preghiera dei familiari. Riposa in pace”.