La Nato si allarga a Est: da oggi l’ingresso della Finlandia

La Russia ha annunciato che rafforzerà le sue difese

1' DI LETTURA

HELSINKY – Oggi la Nato darà il benvenuto alla Finlandia come 31/o Paese alleato, aprendo “una settimana storica”, come ha detto ieri il segretario generale Stoltenberg. La Russia ha già annunciato che rafforzerà le sue difese nell’ovest e nel nordovest del Paese.

Per il vice ministro degli Esteri Alexander Grushko “se forze e mezzi di altri membri della Nato verranno dispiegati sul territorio finlandese, adotteremo passi ulteriori per garantire la sicurezza militare della Russia”. La Finlandia, dopo la sconfitta di Sanna Marin, è alle prese con un difficile rebus per il governo e vira a destra anche la Bulgaria.