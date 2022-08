La Nuoto Catania e Alessio Privitera ancora insieme

"Ci prenderemo qualche soddisfazione in più dell'anno scorso"

CATANIA – Il giocatore catanese Alessio Privitera vestirà i colori rossazzurri anche nella stagione 2022/23. “Il nostro bomber continuerà a fare la sua importante parte nel nostro prossimo campionato di serie A1 – conferma il direttore sportivo Pippo Leonardi -. Alessio è stato uno dei migliori marcatori in assoluto nella passata stagione di A1, contribuendo con grande impegno al raggiungimento dell’obiettivo che avevamo fissato. Lo attende un’altra stagione dove siamo sicuri confermerà quanto di buono ha già fatto vedere in tanti campionati con noi”.

Il tecnico Giuseppe Dato ha dichiarato: “Quando si parla di giocatori come Alessio parlare di riconferma mi sembra superfluo, Alessio incarna e rappresenta l’anima della Nuoto Catania. Le sue doti tecniche e umane sono indiscutibili e rappresenteranno ancora una volta un valore aggiunto”.

Queste, infine, le parole di Alessio Privitera: “Sono felice di poter lottare ancora una volta per i colori della mia città. Dato che la società ha confermato quasi tutto l’organico, che ha un anno in più di esperienza in questa serie, oltre ad aver inserito giocatori importanti come Camilleri, sono certo ci prenderemo qualche soddisfazione in più dell’anno scorso!”.