La Pro Sport Ravanusa al campionato italiano paralimpico in Lombardia

In due hanno conquistato il pass per la finale nazionale

Ci saranno anche due atleti della Pro Sport Ravanusa ad Abbadia Lariana, in provincia di Lecco, tra i partecipanti della finale del Campionato Italiano di Tennis da Tavolo paralimpico. La manifestazione è organizzata dalla A.S.D. Oltretutto 97 sotto l’egida della FISDIR.

Per la Pro Sport Ravanusa hanno conquistato il pass per la finale nazionale che assegnerà i titoli di Campione Italiano 2023, Salvatore Portelli e Rosario Callari, per l’occasione saranno accompagnati da Giancarlo La Greca. Gli atleti, ormai non nuovi alla disciplina del Tennis Tavolo, si allenano quotidianamente presso la struttura del Centro Multiservizi di Ravanusa dove ormai è una continua crescita oltre che dal punto di vista della quantità di ragazzi partecipanti anche di ottima qualità di gioco.

Sempre in tema di struttura da segnalare una nota piacevole: il movimento del Tennis Tavolo paralimpico, ha fatto da traino e da stimolo agli atleti “normodotati” sono in tanti infatti che da qualche settimana hanno cominciato a frequentare il Centro Multiservizi, anche perché dal prossimo mese di Luglio, saranno anche loro impegnati nelle attività federali.