La Re Borbone Saber Palermo riposa in attesa del Lamezia

Ultimo turno di pausa per i palermitani, poi testa alla lotta play-off

2' DI LETTURA

PALERMO – Ultimo turno di riposo per la Re Borbone Saber Palermo nella 20/a giornata della Serie B maschile di volley (girone I), prima delle ultime due giornate di campionato che vedranno il sestetto guidato da Nicola Ferro affrontare in casa il Lamezia (25 marzo) e chiudere in Calabria sul campo del Cinquefrondi (1 aprile).

Turno di riposo anche l’Universal Viagrande, mentre il Lamezia potrà allungare sugli etnei e i palermitani ospitando la Sicily Villafranca Tirrena. In tre, alle spalle della capolista Letojanni, si giocano il secondo posto che dà accesso ai play-off. Per la Re Borbone Saber Palermo del presidente Giorgio Locanto, che sul suo cammino ha dilapidato alcuni punti preziosi, non c’è via d’uscita. Per scavalcare in extremis le due dirette antagoniste (oggi davanti di 3 lunghezze), dovrà vincere lo scontro diretto con il Lamezia e poi passare col massimo risultato anche a Cinquefrondi, sperando che l’Universal Viagrande si fermi a Letojanni e chiuda in affanno anche contro la Paomar Siracusa.

La sosta, l’ultima di una stagione troppo spezzettata, potrà servire al coach Nicola Ferro per ricaricare le batterie della squadra, apparsa di recente non al meglio della forma nonostante cinque vittorie consecutive, e soprattutto recuperare gli infortunati Giovanni Blanco e Andrea Simanella.

RISULTATI E CLASSIFICA

LA GRADUATORIA

Letojanni 39 punti; Universal Viagrande e Raffaele Lamezia 36; Re Borbone Saber Palermo 33; Aquila Bronte 24; Cinquefrondi 23; Sicily Villafranca Tirrena 20; Paomar Siracusa 17; Papiro Fiumefreddo 4; Callipo Vibo Valentia 2.

RISULTATI E CALENDARIO RE BORBONE SABER

8 ottobre: Viagrande-Re Borbone Saber 3-0

15 ottobre: Re Borbone Saber-Aquila Bronte 3-0

22 ottobre: Letojanni-Re Borbone Saber 3-0

29 ottobre: riposo

5 novembre: Paomar Siracusa-Re Borbone Saber 2-3

12 novembre: Papiro Fiumefreddo-Re Borbone Saber 0-3

19 novembre: Re Borbone Saber-Sicily Villafranca Tirrena 3-2

26 novembre: Callipo Vibo Valentia-Re Borbone Saber 0-3

3 dicembre: riposo

11 dicembre: Raffaele Lamezia-Re Borbone Saber 1-3

17 dicembre: Re Borbone Saber-Jolly Cinquefrondi 3-1

7 gennaio: Re Borbone Saber-Viagrande 0-3

15 gennaio: Aquila Bronte-Re Borbone Saber 3-2

4 febbraio: Re Borbone Saber-Letojanni 3-2

11 febbraio: riposo

18 febbraio: Re Borbone Saber-Paomar Siracusa 3-1

25 febbraio: Re Borbone-Saber-Papiro Fiumefreddo 3-1

5 marzo: Sicily Villafranca Tirrena-Re Borbone Saber 2-3

11 marzo: Re Borbone Saber-Callipo Vibo Valentia 3-0

18 marzo: riposo

25 marzo: Re Borbone Saber-Raffaele Lamezia (ore 18)

1 aprile: Jolly Cinquefrondi-Re Borbone Saber (ore 18)