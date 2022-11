La Re Borbone Saber torna in casa per il tris

La squadra palermitana ospita il Villafranca Tirrena nel settimo turno della B

PALERMO – La Re Borbone Saber cerca il tris nella settima giornata del campionato di Serie B maschile di volley. Dopo i successi esterni in casa della Paomar Siracusa e del Papiro Fiumefreddo, la formazione biancoverde torna domani – dopo oltre un mese – sul terreno amico del Palaoreto (inizio ore 18) per affrontare la neopromossa Sicily Villafranca Tirrena che nell’ultimo turno ha superato la Paomar Siracusa.

Le due vittorie consecutive hanno rilanciato in classifica la Re Borbone Saber, che ora si trova al quarto posto e contro i messinesi ha l’occasione per proseguire la serie positiva e soprattutto confermare i progressi sul piano della condizione fisica e dell’intesa tra i reparti. Il tecnico Nicola Ferro può contare sulla potenza di “mano di pietra” Nicola Atria, sulla crescita del palleggiatore Renato Galia, sulla generosità del libero Marco Sutera e sull’esperienza di Marco Lombardo e Giovanni Blanco, ma sarà importante ritrovare anche la forza di penetrazione di Fabian Gruessner. Intanto scalpitano e crescono anche i giovani, a cominciare da Andrea Simanella, protagonista nell’ultimo turno a Fiumefreddo,

La Sicily Villafranca Tirrena, al debutto in B, insegue i palermitani ad un solo punto di distanza. La formazione messinese, che ha appena affidato la guida tecnica a Valerio Vermiglio, ha confermato l’ossatura base dello scorso anno, con Maurizio Schifiliti direttore d’orchestra e Mauro Princiotta capitano, rinforzandosi con l’ingaggio del 35enne Filippo Porcello, centrale di ruolo, con all’attivo 20 anni di esperienza nel mondo del volley e un passato in A.

IL TECNICO NICOLA FERRO: “ABBIAMO L’OBBLIGO DI VINCERE”

“Affrontiamo una buona squadra che in casa si fa valere ma forse in trasferta perde qualcosa – è il commento di Nicola Ferro – Hanno gente esperta e tanto carattere, quindi dobbiamo mantenere sempre alta la concentrazione. Dopo le buone prove di Siracusa e Fiumefreddo abbiamo l’obbligo di vincere per rilanciarci tra le prime e poi presentarci al massimo in casa del fanalino Vibo. I ragazzi stanno tutti bene, avrò solo l’imbarazzo della scelta”.

IL PRESIDENTE GIORGIO LOCANTO: “SPERO IN ALTRI PROGRESSI”

“La squadra – dice il presidente palermitano Giorgio Locanto – ha dimostrato di essere in fase di crescita e questo ci fa ben sperare per il futuro. Credo che siamo al 60-70% delle nostre possibilità, ora speriamo in altri progressi che ci permettano di affrontare qualunque tipo di avversario. Sabato al Palaoreto sarà presente anche l’assessora allo Sport del Comune di Palermo, Sabrina Figuccia: un motivo in più per fare bene e proseguire la nostra scalata”.

“TIFA, SELFIE E VINCI”, CONTINUA IL GIOCO PER I TIFOSI

In occasione della partita contro la Sicily Villafranca Tirrena, la Re Borbone Saber Palermo ripropone il gioco riservato ai tifosi: “Tifa, selfie e vinci”. Per partecipare bisognerà fare un selfie o una storia durante la gara e taggare la pagina Instagram Volo.Palermo. Le due foto o stories che riceveranno più like entro mercoledì 23 novembre riceveranno in omaggio un buono da 25 euro da spendere al ristorante Re Borbone e una T-Shirt della squadra.

Il programma della settima giornata: Universal Viagrande-Callipo Vibo Valentia; Re Borbone Saber Palermo-Sicily Villafranca Tirrena; Letojanni-Raffaele Lamezia; Aquila Bronte-Cinquefrondi. Riposano: Papiro Fiumefreddo e Paomar Siracusa.

Classifica: Raffaele Lamezia 13 punti; Letojanni 12; Universal Viagrande 10; Re Borbone Saber Palermo 8: Cinquefronti e Paomar Siracusa 7; Sicily Villafranca Tirrena e Aquila Bronte 6; Papiro Fiumefreddo 3; Callipo Vibo Valentia 0.