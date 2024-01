La Regione nomina i vertici degli Ersu di Palermo, Catania, Messina ed Enna

I vertici degli enti che curano il diritto allo studio

PALERMO – Nominati i vertici degli Ersu siciliani. Le nomine sono state effettuate dal governo Schifani, su proposta dell’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano. Questi i presidenti degli Ersu di Palermo, Catania, Messina ed Enna: Margherita Rizza, Rossana Signorino, Andrea Carmelo D’Aliberti e Filippo Camiolo.

La fase di transizione

L’ultima proroga per i vecchi Cda degli Ersu era scaduta il 18 gennaio. Ad assicurare la continuità amministrativa nei quattro enti per il diritto allo studio, in attesa della ricostituzione dei rispettivi Consigli d’amministrazione, saranno altrettanti dirigenti e funzionari regionali.