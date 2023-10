La riforma della sanità, l’assessore Volo: “Solo una mera ipotesi di studio”

La bozza del provvedimento

PALERMO – L’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, detta all’agenzia Ansa una breve nota a proposito della “rivoluzione nella sanità siciliana” di cui ha parlato diffusamente oggi LiveSicilia. “Non esiste al momento alcuna proposta di legge che punti alla modifica del sistema sanitario regionale attualmente vigente. Il documento che alcune testate giornalistiche hanno pubblicato è una mera ipotesi di studio che necessita di un lavoro di approfondimento per essere trasformato in qualcosa di strutturato. Per questa ragione il documento in questione non è stato ancora sottoposto al presidente della Regione o alla giunta regionale che dunque ne ignoravano l’ esistenza. Ogni tentativo di farlo passare per un documento ufficiale risulta, quindi, falso e pretestuoso”.

(gm) Nessuno ha parlato di documento ufficiale, né di esistenza di un progetto di legge anche se il documento recita nel titolo “Modifiche della legge 5 del 2009 – Disposizioni in materia di riorganizzazione delle aziende del servizio sanitario nazionale”. Nell’articolo di LiveSicilia è comunque specificato che “all’assessorato alla Sanità si sta valutando…” e che “il provvedimento, che è ancora una bozza di sei paginette, deve fare un lungo percorso nelle stanze della politica…”. Sembrava abbastanza chiaro. Prendiamo atto che si tratta di una “mera ipotesi di studio” su cui però in assessorato si sta lavorando già da parecchie settimane.