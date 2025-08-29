La Russa e la ricandidatura di Schifani: “Sta lavorando molto bene…”

Le parole del presidente del Senato a Ragalna

“Col governatore Renato Schifani mi lega un’antica e attuale amicizia. Non soltanto politica, che c’è, ma anche umana. Per ora siamo lontani dalla candidatura, ma Renato Schifani sta lavorando molto bene. Non tocca a me fare indicazioni di nessun genere, ma se posso esprimere un giudizio lui sta lavorando molto bene. E attenzione: sia i sindaci che i presidenti di regione hanno la necessità di programmare per dieci anni, perché altrimenti devono trovare uno che sappia continuare il lavoro. Ogni sindaco e ogni presidente della Regione si augura di potere completare il lavoro”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine di Etna forum a Ragalna.

All’interno di Forza Italia, in Sicilia, “c’è una normale dialettica che è sintomatica di un rapporto di libertà all’interno di un partito – ha aggiunto il presidente La Russa -. Quando discutiamo minimamente all’interno del centrodestra è uno scandalo, invece quando si ammazzano e litigano nella sinistra, fino a cose inverosimili, sono discussioni leggere…”.