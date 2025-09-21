 La Russia "conta sugli Usa" per la pace in Ucraina
La Russia "conta sugli Usa" per la pace in Ucraina

Le parole del portavoce di Putin
ROMA – “Il presidente Putin, proprio come Trump, rimane interessato e aperto a portare l’intera questione ucraina a una conclusione pacifica”: lo afferma il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, come riporta Tass.

“Contiamo sugli Usa”

“Contiamo sugli Stati Uniti e sul presidente Trump personalmente”, ha aggiunto ricordando però che “Trump ha appena visitato il Regno Unito che è uno dei leader del campo dei sostenitori di questa guerra”. Ma, aggiunge Peskov, sanzioni e “la strada della repressione della Russia in ogni ambito” “non facilita la risoluzione” del conflitto.

