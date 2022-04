La Seap Aragona vince in rimonta sul campo del Modica

La squadra di coach Lino Giangrossi si è imposta per 3 set a uno, al termine di un derby bello e avvincente

MODICA – Vittoria in rimonta della Seap Dalli Cardillo Aragona sul campo dell’Egea Pvt Modica nella quarta giornata di andata della Pool Salvezza in Serie A2. La squadra di coach Lino Giangrossi si è imposta per 3 set a uno, al termine di un derby bello e avvincente. Sotto di un set, le aragonesi hanno poi sfoderato una superba prestazione in ogni fondamentale e hanno ribaltato il punteggio, portando a casa l’intera posta in palio. Le padrone di casa iniziano la partita con Brioli al palleggio, Saccani opposto, M’bra e Longobardi martelli – ricevitori, Salamida e Antonaci centrali, Ferrantello libero. La Seap Dalli Cardillo Aragona ha risposto con Caracuta in regia, Stival opposto, Cometti e Bisegna al centro, Dzakovic e Zech schiacciatrici, Vittorio libero.



Il Modica comincia meglio la partita rispetto alla Seap Dalli Cardillo Aragona. Il sestetto di casa si porta avanti 8-6 prima e 16-11 dopo. La squadra di coach Giangrossi commette troppi errori (21-13) e il Modica ne approfitta per correre a vincere il primo set senza particolari problemi: 25-17. Anche il secondo set parte nel segno del Modica: 5-1 e 8-4. Poi buona reazione di Dzakovic e compagne: 13-13. Poi si gioca punto a punto, con la Seap Dalli Cardillo Aragona più in partita rispetto al primo set: 16-15. Gran finale della Seap Dalli Cardillo Aragona che si esalta e conquista con merito il set sul filo di lana: l’opposto Sara Stival mette a terra il pallone del 23-25. Il Modica riparte con maggiore veemenza e scappa a condurre 7-2. Coach Giangrossi chiama time out e al rientro in campo l’Aragona recupera alcuni punti: 8-5. La squadra di coach Giangrossi cresce in ogni fondamentale e supera il Modica: 14-16, 19-21. Ancora una volta la Seap Dalli Cardillo Aragona gioca un ottimo finale di set e ribalta il risultato. La schiacciata di Stival fissa il punteggio sul 21-25. La Seap Dalli Cardillo Aragona continua a giocare una pallavolo redditizia. La formazione aragonese rimane concentratissima e detta legge: 0-7 prima e poi 2-8. Il Modica si ricompatta e rimonta 5-8. La Seap Dalli Cardillo Aragona gioca di squadra e continua a martellare Modica: 13-16 e 14-21. Il finale è di chiara marca aragonese. Il sestetto di Giangrossi chiude in crescendo e vince con grande merito 17-25. I tre punti consentono alla Seap Dalli Cardillo Aragona di salire in classifica a quota 17 punti.



IL TABELLINO

EGEA PVT MODICA: Saccani, Longobardi 21, Salamida 16, Brioli 3, M’bra 15, Antonaci 5, Ferrantello (L), Gridelli 5, Bacciottini 2. Non entrate: Salviato (L). All. D’amico.

SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA: Caracuta 1, Dzakovic 22, Bisegna 4, Stival 22, Zech 1, Cometti 6, Vittorio (L), Negri 6, Ruffa 3, Zonta. Non entrate: Casarotti. All. Giangrossi. ARBITRI: Marconi, Kronaj. NOTE – Durata set: 23′, 30′, 25′, 24′; Tot: 102′.

Top scorers: Stival S. (22) Dzakovic D. (22) Longobardi M. (21) Top servers: Stival S. (3) Dzakovic D. (3) Salamida L. (3) Top blockers: Negri M. (4) Salamida L. (2) Cometti B. (1)

