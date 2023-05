La Seap-Sigel Marsala termina la propria militanza in Serie A2

Il ko contro Tecnoteam Albese è fatale per le marsalesi

Tutto fuorchè atmosfera da “ultimo giorno di scuola” tra Seap-Sigel Marsala e Tecnoteam Albese. Al termine di uno spettacolo in campo che deve essere stato gradevole per spettatori neutrali, nell’ultima occasione della stagione non riesce a centrare la quarta vittoria interna di Pool la Seap-Sigel Marsala.

Così terminati i parziali con i quali Marsala allenato da coach Buonavita ha perso di misura all’appello del tie-break svolto a seguito di una rimonta ospite nel computo dei set: [25/19; 25/18; 19/25; 37/39; 7/15]. Ad essere eletta Mvp del match la schiacciatrice Alice Nardo (Tecnoteam Albese). Per la Seap-Sigel Marsala sontuosa la performance di Monika Salkute, autrice di 30 punti. Bene in termini realizzativi anche capitan Moneta e l’alense Bulovic.

Visto il risultato dell’altro spareggio salvezza 3M Pallavolo Perugia-Club Italia, la sconfitta di misura e il punto guadagnato di oggi relegano la squadra azzurra all’ultimo posto con 22 punti al termine delle 12 giornate di post-season. Con la partita al Palasport San Carlo con avversaria la Tecnoteam Albese (che chiude la sua classifica con 43 punti) la società presieduta da Massimo Alloro ha salutato la categoria dopo sei anni di fila di militanza.

POST PARTITA MARSALA

Coach Eraldo Buonavita nel dopopartita riconosce la prestazione messa in piedi dalle sue giovani: “Plaudo l’atteggiamento della squadra che si è impegnata tanto e ha giocato per la maglia, dimostrando ancora una volta quanto attaccamento hanno verso la città che le ha ospitate in tutti questi mesi. Penso che questo si sia visto dall’esterno. Meritavamo un risultato diverso per il modo in cui abbiamo messo sotto una squadra quale Albese. Nessun appunto da fare alle mie giovani”.

Il commento del primo allenatore di Albese, Mauro Chiappafreddo a seguito della vittoria: “C’è stato grande spettacolo in quel di Marsala con le formazioni che hanno dato fondo a tutto quello che avevano e con continui scossoni al punteggio. Era un peccato che una delle due alla fine doveva perdere. Per noi una vittoria di misura in rimonta mettendo tra noi e le avversarie una gran fase difensiva. Un bel modo di terminare la stagione che ci ha visto mantenere la categoria in anticipo qualche settimana fa”.